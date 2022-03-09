Окупанти зривають евакуацію: під Києвом 50 автобусів заблоковані російськими військовими

Окупанти не дають проїзд колоні.
Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у селі Стоянка Бучанського району Київської обалсті. Окупанти не дають проїзд колоні.
Про це повідомляє Бучанська міська рада
"Тривають перемовини, аби розблокувати рух транспорту. Нагадуємо, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що евакуацію людей з міста Ізюм не розпочалася через обстріли російських окупантів.
"Автобуси на в’їзді в Ізюм досі чекають. Наразі ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов’язання російської сторони - продовжуються обстріли", - йдеться у повідомленні Синєгубова.