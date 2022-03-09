Окупанти зривають евакуацію: під Києвом 50 автобусів заблоковані російськими військовими

Окупанти не дають проїзд колоні.

Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у селі Стоянка Бучанського району Київської обалсті. Окупанти не дають проїзд колоні.

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Про це повідомляє Бучанська міська рада



"Тривають перемовини, аби розблокувати рух транспорту. Нагадуємо, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що евакуацію людей з міста Ізюм не розпочалася через обстріли російських окупантів.

"Автобуси на в’їзді в Ізюм досі чекають. Наразі ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях. Попри зобов’язання російської сторони - продовжуються обстріли", - йдеться у повідомленні Синєгубова.