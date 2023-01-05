Окупанти зривають всі шеврони зі своїх загиблих військових: для чого їм це потрібно

Росіяни знімають зі своїх загиблих шеврони та всі впізнавальні знаки, аби їх не могли ідентифікувати і повернути додому.

Окупанти не шкодують своїх військових навіть мертвими. Тепер, аби приховати втрати, росіяни знімають зі своїх загиблих військових шеврони та забирають всі документи, що можуть засвідчити особу

Про це пише Суспільне — Харків з посиланням на слова військового з позивним "Юрист", який займається пошуком тіл загарбників на Харківщині.

"Представники збройних сил рф у своїх же мертвих бійців забирають або знімають усі шеврони, ідентифікатори, усі документи, які можуть підтвердити приналежність до того чи іншого підрозділу або до конкретної особи. Моя версія, [вони хочуть] щоб ми не показували їхні реальні втрати, які є на цей час і протягом усієї збройної агресії. А також не бажають, щоб тіла повернулися додому. І щоб їхні матері або близькі родичі не знали, не підіймали хвилю народного бунту проти самої верхівки, самої влади. Для них краще, коли вони просто фігурують у їхніх документах, як "зник безвісти". І все", - розповів "Юрист".

За словами українського військового, загиблі окупанти, яких йому доводилося ідентифікувати, переважно не кадрові військові. У РФ призивають або зовсім молодих і необізнаних, або тих, хто проходив військову службу дуже давно. Росіяни кидають на війну погано фізично розвинених і не підготовлених новобранців.

"Вони не підготовлені зовсім. Не дуже забезпечені речами. У багатьох немає штатних берців, штатної форми. Все або якісь цивільні носки, панчохи, цивільне взуття. Багато хто у светрах цивільних. Але приналежність до збройних сил — це те, що ми знаходимо їх у камуфляжі збройних сил рф", - каже військовий.

За словами "Юриста", росіяни неодноразово били ракетами по місцях, де зберігаються тіла військовослужбовців. Зокрема так сталося 18 жовтня під час атаки на один з залізничних вузлів у Харкові.

“Було влучання восьми ракет у вагон-рефрижератор, в якому зберігалися тіла. Потім, звісно, місце локації вагона змінилося”, - розповів військовий.

Військовий зауважив, що сама процедура ідентифікації цих тіл визначена постановою Кабінету Міністрів України. До неї входить опис тіла, актування та взяття зразків ДНК для подавання цих документів для міжнародного трибуналу в Гаазі. Всі батьки, матері та родичі російських військовослужбовців, які загинули в Україні, мають можливість "звернутися до нашої країни, щоб здати свої проби ДНК і відшукати своїх синів, батьків".

“Юрист” також наголосив, що завдяки кожному цьому тілу можна повернути тіло українського бійця.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Міноборони РФ досі не склало списків загиблих та поранених. А родичі солдатів розповіли, що вцілілих військовослужбовців хотіли відправити на передову.

Бавовна в Макіївці: Міністерство оборони РФ визнало нову цифру загиблих

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