Окупанти зрівняли з землею і захопили одне із сіл Луганської області – ОВА

Окупанти зрівняли з землею і захопили одне із сіл Луганської області – ОВА

Російські окупанти повністю зруйнували одне із сіл Луганської області, а після цього захопили територію.

Російські окупанти знищили село Новотошківське авіаударами.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Захоплювати там було нічого. Російські війська взяли випалену землю Новотошківського. Після тривалого знищення авіаударами, рашисти зайняли Новотошківське, яке входить до складу Гірської ВЦА", - зазначив Гайдай.

Голова ОВА також повідомив, що наразі тривають бої за інші населені пункти, які входять до складу громади.

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнер" намагалися атакувати позиції ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат. Атака була невдалою, "вагнерівці" отримали на горіхи від українських захисників і накивали п'ятами.

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