Окупанти за добу зруйнували 17 будинків у п'яти населених пунктах Миколаївській області: є постраждалі

Окупанти за добу зруйнували 17 будинків у п'яти населених пунктах Миколаївській області: є постраждалі

Протягом доби ворог зруйнував 20 цивільних об'єктів у п'яти населених пунктах Миколаївській області.

Руйнувань зазнали 17 приватних будинків, амбулаторія та інші споруди цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, зазначається, що під обстрілами російського агресора перебували обласний центр та населені пункти – Очаків, Явкине, Новомиколаївка, Мішково-Погорілове. Серед мирного населення є постраждалі.

Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів та допомагають потерпілим. За кожним фактом порушення законів та звичаїв війни тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 КК України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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