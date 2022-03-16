Окупанти зруйнували 400 закладів освіти, а у Маріуполі захопили лікарню: Зеленський про злочини РФ в Україні

Окупанти зруйнували 400 закладів освіти, а у Маріуполі захопили лікарню: Зеленський про злочини РФ в Україні

Найбільше шкоди освітній інфраструктурі було завдано у Донецькій області.

Від початку війни Росії проти України окупанти зруйнували 400 закладів освіти, а у Маріуполі захопили обласну лікарню.

Про це 16 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом в Україні зруйновано 400 закладів освіти. Найбільше у Донецькій області - 119. У Маріуполі окупанти захопили обласну лікарню інтенсивного лікування і без того вже пошкоджену російськими бомбами. Пацієнти і лікарі в полоні. Всередину нагнали ще мешканців - більше 400 людей у заручниках. Окупанти використовують цю лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто. Цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні Будьонновську (ред. - російське місто). Хоча відрізняється - зараз ще підліше", - заявив президент України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 16 березня від рук росіян загинули вже 103 дитини.

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