Окупанти зруйнували археологічний об'єкт у Маріуполі (фото)

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зруйнували територію археологічного об'єкта "Поселення Кальміус".

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Окупанти роблять все, щоб знищити будь-яку згадку про українську історію Маріуполя. Зруйновано територію археологічного об’єкту місцевого значення "Поселення Кальміус". Рашисти варварськи обстрілювали місто та продовжують стирати з мапи Маріуполя пам’ятки історії, археології та культури. Насаджувати своє, знищувати історію інших народів – типовий "рускій мір", - йдеться у повідомленні.

Археологічний об’єкт "Поселення Кальміус" – багатошарове поселення, розташоване на місці правого берега річки Кальміус. Поселення виявлено 2010 року. Розкопки проводилися під керівництвом В.М. Горбова Археологічною експедицією Маріупольського краєзнавчого музею за участю волонтерів 2010 – 2012, 2014, 2015 роках. На площі 257 кв. м було досліджено поселення доби неоліту, яке пов’язане зі всесвітньо відомим археологічним пам’ятником "Маріупольський неолітичний могильник" V тис. до н. е: залишки глинобитного будинку періоду Хозарського каганату та приміщень доби козацтва, а також міської бруківки.

Нагадаємо, у Маріуполі набирає обертів спротив, жителі невдоволені окупаційною владою.

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