Окупанти зруйнували критичну інфраструктуру на Луганщині на понад 90% - Гайдай

Навіть у мирний час на її відновлення потрібно було мінімум пів року за умов достатнього фінансування.

Російські загарбники зруйнували у Луганській області понад 90% критичної інфраструктури. Також не підлягають відновленню близько 60% будинків людей.

Про це 4 липня розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

"Ті території, які тримали оборону від рашистів, там інфраструктура зруйнована на понад 90%. Понад 90% будинків були під обстрілами, зазнали певних руйнувань, з них, десь 60% – критично, відновленню не підлягають. Не відновлять рашисти водопостачання централізовано, не відновлять газопостачання, можливо частково зможуть відновити постачання електроенергії, можливо 20-30%. Тому що, якщо вони збільшать потужність, то у них все погорить.Тобто зараз частина області, яка тримала оборону, там критична інфраструктура критично зруйнована", - повідомив він.

Гайдай також наголосив, що не варто сподіватися, що окупанти будуть намагатися відновити цю інфраструктуру, вони на це просто не здатні.

"Ілюзію (про відбудову - ред.) вони завжди намагаються зробити. У нас навіть є відео рашистів, які їдуть по нашим дорогам, по окупованій частині Луганської області і в голос говорять, що вони таких доріг не бачили. Якщо вони не можуть у себе за вісім років дороги відновити, то що говорити про те, щоб відновити таку критичну інфраструктуру. Не зможуть вони цього зробити. Там вони зруйнували стільки всього, що навіть в мирний час при стовідсотковому фінансуванні треба мінімум пів року для того, що це відновити", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія окупувала майже всю Луганську область.

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