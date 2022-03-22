Окупанти зруйнували Макарів: не вціліла половина будинків, усі мешканці виїхали (відео)

Напередодні ЗСУ звільнили Макарів від окупантів та відкинули ворога.

Російські окупанти зруйнували селище Макарів у Бучанському районі Київської області. Кожний другий будинок там пошкоджений або знищений у результаті артилерійських обстрілів, які досі продовжуються.

Відео наслідків "руського мира" в Макарові показав начальник ГУ Нацполіції України в Київській області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що місцевих жителей у селищі немає, всі вони вже виїхали. У Макарові окупанти також зруйнували відділення поліції, влучили в житлову п'ятиповерхівку та лікарню.

"На жаль, Макарів і досі перебуває під обстрілами. Що хоче, чому гатить сюди окупант - невідомо", - сказав Нєбитов.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Макарів на Київщині. Над ним підняли державний прапор України. Селище звільнене, а ворог відкинутий.

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