Окупанти зруйнували на Луганщині понад 11 тис. будинків, компенсації отримали лише 60 сімей - Гайдай

Окупаційна влада звітує про виплату компенсації за зруйноване житло 60 сім’ям. Втім, це нічого - на фоні завданих загарбниками руйнувань.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай називає це показовою роздачею коштів.

"Компенсацію видали лише 60 родинам – стільки мешкає у одній "хрущовці". Вони, напевно, раді. Інші десятки тисяч луганський сімей, що залишилися, зраджені окупаційною владою. Втім, у кого були кошти і чиї житло було пошкоджено частково, звернулися до підрядників задля відновлення. А далі, як відомо, "зранку гроші, ввечері…", - пише голова ОВА.

Зокрема, в окупованому Сєвєродонецьку зникла фірма з Ічкерії. Вона мала робити ремонти дахів та вікон в будинках. Деякі зняли залишки покрівлі. Втм, тепер низка багатоповерхівок із останнього до першого поверху затоплена дощами, сезон яких вже місяць як розпочався.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення. За оцінкою ГУР Міноборони, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію.

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