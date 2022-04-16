Окупанти зруйнували Охтирку: майже всі будинки не придатні для життя

Окупанти зруйнували Охтирку: майже всі будинки не придатні для життя

Постраждали багатоповерхівки, приватний сектор та критична інфраструктура.

Російські окупанти зруйнували місто Охтирка на Сумщині. Майже всі багатоповерхівки там не придатні для життя.

Про це розповів міський голова Павло Кузьменко, пише "Укрінформ".

За його словами, у 25-30% є пошкодження від прямих обстрілів, там немає вікон, дверей та балконів. 70-75% будинків "уражені" холодом. Через відсутність теплопостачання позамерзалися батареї, труби подачі води.

"Місцева влада і комунальні служби не можуть самостійно проникати у квартири, господарі повиїжджали, тому важко провести точну оцінку стану систем тепло- і водопостачання. Після перевірки усіх десятків тисяч квартир уже можна буде щось конкретніше говорити", - пояснив Кузьменко.

Він розповів, що люди повертаються додому і вимагають відновити водопостачання. Комунальні служби воду подають і починаються підтоплення з верхніх поверхів.

Мер Охтирки наголосив, що місцева влада неодноразово зверталася до мешканців, аби збиралися всім під’їздом або будинком, спочатку перевіряли стан систем, а вже потім відновлювали подачу води.

"На жаль, люди нас не чують. Щоби перевірити квартири без господарів місцевій владі самостійно, потрібно у кожному окремому випадку звертатися до суду, це фізично поки неможливо, ще і зважаючи, що суди переведені до іншої області", - зазначив він.

Окрім багатоповерхівок, в Охтирці постраждав приватний сектор - по два-три десятки будинків на кожному напрямку виходу з міста. Всього їх вісім.

"Тож приватних домогосподарств також постраждало багато. Ще є суттєві пошкодження інфраструктури – центрального каналізаційного колектору, газогонів, водогонів. Так, вони відновлені, але відновлені не капітально, а аварійно. Подали людям газо-, водопостачання, але це тимчасово. Не було ні матеріалів, ні часу, щоб якісно відновити", - сказав мер Охтирки.

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