Окупанти зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури на Луганщині, ще близько 600 – під окупацією

Окупанти зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури на Луганщині, ще близько 600 – під окупацією

Росіяни цілеспрямовано руйнують історичні та культурні пам'ятки України.

Російські загарбники зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури у Луганській області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зникає те, що покоління луганчан оберігало і чим всі ми пишалися. Як можна уявити Сєвєродонецьк без будівлі драматичного театру чи музичного коледжу? Або Лисичанськ – без бельгійської спадщини? Хоча росіяни, напевно, уявляють, якщо цілеспрямовано все це руйнують", - наголосив він.

За його словами, до початку російського вторгнення у Луганській області було 643 заклади культури. Близько 600 із них зараз перебувають під окупацією. Про поточний стан багатьох достеменно невідомо. Втім, офіційно зафіксовано повне руйнування 14 об’єктів. Ще 47 мають серйозні пошкодження. Більшість із них зруйновані на 70-90%.

Нагадаємо, російські війська закидали снарядами та знищили "Льодовий палац", який був одним із символів Сєвєродонецька. Будівля згоріла дотла.

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