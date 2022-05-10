Найбільше об’єктів, що зазнали руйнувань, виявлено в Донецькій, Київській і Харківській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, окупанти зруйнували щонайменше 116 релігійних споруд в Україні.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, російські загарбники зруйнували 91 православний храм.

Знищені також мечеті, синагоги, католицькі та протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.

Так, у День пам’яті та примирення російська армія ракетним прицільним ударом вщент зруйнувала Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП на Донеччині. Майже повністю розвалені стіни та перекриття будівлі Лаври, а також постраждали фасади інших сучасних споруд скиту.

"Умисні напади, які призвели до пошкодження чи знищення релігійних споруд та історичних пам’яток є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду та статтями 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, у Білій Церкві просто неба презентували цикл ікон, присвячений Маріуполю.

Читайте також: