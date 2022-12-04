Окупанти зруйнували та пошкодили 29 об‘єктів на Донеччині – у поліції розповіли про наслідки атак РФ

Російські загарбники пошкодили на Донеччині житловий фонд, фабрику, машинобудівний завод та СТО.

Поліція задокументувала наслідки ворожих атак 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали мирні громадяни, зруйновано та пошкоджено помешкання людей та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Зруйновано та пошкоджено 29 цивільних об‘єктів – 15 житлових будинків, приміщення фабрики, машинобудівний завод, вагон, котельню, СТО, автоцистерни, ринок, магазин, господарчі споруди, гаражі", - йдеться у повідомленні.

Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Торецьк, Соледар, Українськ, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Берестки, Вовченка, Кам’янка, Первомайське, Карлівка.

Обстріли окупантами міст України

Щодня від початку повномасштабного вторгнення Росія руйнує міста, цивільну інфраструктуру та вбиває мирних громадян України. Від жовтня окупанти також почали масовано обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури по всій території України.

Так, протягом лише 3 грудня окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область.

Російські загарбники також продовжують терор у Харківській області, тому все більше людей заявляють про бажання тимчасово переїхати до безпечніших місць регіону.

У ніч проти 4 грудня росіяни 10 разів обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села Дніпропетровської області.

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