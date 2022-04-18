Окупанти зруйнували вже 200 об’єктів культурної спадщини в Україні - Ткаченко

Окупанти зруйнували вже 200 об’єктів культурної спадщини в Україні - Ткаченко

Окупанти намагаються стерти історію та ідентичність України.

В Україні зафіксовано вже 200 об’єктів культурної спадщини України, які зруйнували російські окупанти.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Російські війська свавільно руйнують нашу культурну спадщину: церкви, синагоги, музеї, пам’ятники, театри. МКІП вже зафіксувало 200 об’єктів руйнувань культурної спадщини, і ці цифри не є кінцевими", - зазначив він.

Він підкреслив, що руйнуючи культурну спадщину, окупанти намагаються стерти історію та ідентичність України.

"Знищити українську культуру – одна з їхніх стратегічних цілей в цій війні", - наголосив Ткаченко.

Міністр також повідомив, що тривають перемовини з міжнародними колегами щодо створення загальноєвропейського фонду на відновлення фінансування для програми "Велика Реставрація".

Нагадаємо, Німеччина допоможе відновити зруйнований футбольний стадіон у Чернігові.

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