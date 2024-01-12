Вже близько двох тижнів в атаку там ідуть лише окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки.

Російські окупанти зупинили наступ під Куп’янськом та частково перейшли до оборони. Масштабні атаки бронетехніки на село Сіньківка Харківської області армія РФ припинила з кінця грудня.

Про це пише російський BILD з посиланням на журналіста Юліана Репке.

Як зазначається, Сіньківку окупанти намагалися взяти для того, або далі наступати на Куп’янськ. Вже близько двох тижнів в атаку там ідуть лише окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки.

“Водночас ЗСУ вдалося перейти в частковий контрнаступ і зайняти деякі російські позиції поблизу Куп'янська. В атаках українці використовують важку бронетехніку, наприклад, шведські БМП Strf 90. Вони підходять на відстань кількох метрів до російських окопів, що чинить не лише вогневий, а й психологічний вплив на противника”, - пише BILD.

Нагадаємо, що наразі на Харківському та Куп’янському напрямках кардинального збільшення угруповання військ армії РФ не спостерігається.

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