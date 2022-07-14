Окупанти звільнили будівлю Херсонської ОДА, плани щодо "референдуму" провалилися - радник голови ОВА

Тож плани щодо проведення "референдуму" про приєднання Херсонської області до Російської Федерації зазнали невдачі.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі спільного телемарафону у четвер, 14 липня.

"Сьогодні рашисти метушаться містом. Місцеві подейкують, що деякі окупанти переодягаються і втікають з міста. "Уряд" колаборантів виїхав з обласної державної адміністрації і розселився по місту для того, щоб ніхто не міг встановити їхнє місце розташування. Ось так наші ЗСУ вкотре зруйнували всі плани окупантів. І тепер загарбники єдине, що планують - куди їм втікати і де ховатися", - розповів Хлань.

Окрім цього, за його словами, фейковий голова обласної адміністрації тимчасово окупованого Херсона Володимир Сальдо потрапив до лікарні і перебуває у важкому стані, ймовірно, - у комі.

"Головний "гауляйтер" області Сальдо, за останніми даними, може бути в комі. Так казати про людей не можна, але він точно втратив людську подобу, тому хай відправляється вже швидше на концерт до кобзона", – наголосив Хлань.

Як повідомляли раніше, керівник Херсонської ОВА припускає нові воєнні злочини окупантів. За словами очільника ОВА, у визволених містах та селах області російські військові можуть здійснювати такі ж звірства, які були в Бучі на Київщині.

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