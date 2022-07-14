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Окупанти звільнили будівлю Херсонської ОДА, плани щодо "референдуму" провалилися - радник голови ОВА

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Окупанти звільнили будівлю Херсонської ОДА, плани щодо "референдуму" провалилися - радник голови ОВА

Фото: Associated Press

Плани російсько-окупаційної влади на Херсонщині починають провалюватися. За даними української обласної військової адміністрації, окупанти залишили будівлю Херсонської ОВА.

Тож плани щодо проведення "референдуму" про приєднання Херсонської області до Російської Федерації зазнали невдачі. 

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі спільного телемарафону у четвер, 14 липня.

"Сьогодні рашисти метушаться містом. Місцеві подейкують, що деякі окупанти переодягаються і втікають з міста. "Уряд" колаборантів виїхав з обласної державної адміністрації і розселився по місту для того, щоб ніхто не міг встановити їхнє місце розташування. Ось так наші ЗСУ вкотре зруйнували всі плани окупантів. І тепер загарбники єдине, що планують - куди їм втікати і де ховатися", - розповів Хлань.

Окрім цього, за його словами, фейковий голова обласної адміністрації тимчасово окупованого Херсона Володимир Сальдо потрапив до лікарні і перебуває у важкому стані, ймовірно, - у комі. 

"Головний "гауляйтер" області Сальдо, за останніми даними, може бути в комі. Так казати про людей не можна, але він точно втратив людську подобу, тому хай відправляється вже швидше на концерт до кобзона", – наголосив Хлань.

Як повідомляли раніше, керівник Херсонської ОВА припускає нові воєнні злочини окупантів. За словами очільника ОВА, у визволених містах та селах області російські військові можуть здійснювати такі ж звірства, які були в Бучі на Київщині.

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