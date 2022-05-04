Окупанти звільнили секретаря міськради Нової Каховки після 46 днів полону

Російські окупанти відпустили секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва.

У російському полоні він перебував 46 днів.

Про це повідомила дружина Васильєва Людмила у Facebook.

"Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка на вільній Україні, який з перших днів війни залишився в своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації", - зазначила вона.

Людмила Васильєва стверджує, що міська влада Нової Каховки за весь час так і не допомогла жодним чином в питанні звільнення Дмитра.

"Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших "патріотів", які за 2-3 дні вже були на волі", - додала вона.

Нагадаємо, що Нова Каховка тимчасово захоплена російськими військами. Дмитра Васильєва окупанти викрали 16 березня. Його дружина раніше повідомляла, що до Васильєва застосовували фізичний і моральний тиск, зокрема - "елементи тортур".

Також повідомлялося, що 16 березня з полону окупантів звільнили мера Мелітополя Івана Федорова.

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