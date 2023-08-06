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Окупанти звинуватили свого командира у боягузтві: "взірець тупості та підлості”

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Окупанти звинуватили свого командира у боягузтві: "взірець тупості та підлості”

Російські окупанти звинуватили командира полку у загибелі двох десятків солдатів на Донеччині / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Щонайменше два десятки загарбників було вбито з особистої вини командира полку.

Російські окупанти, які воюють проти України в Донецькій області, звинуватили командира  247-го гвардійського десантно-штурмового полку Петра Попова у “боягузтві, тупості та підлості”.

Про це йдеться у колективному листі, опублікованому в Telegram-каналі “Досье шпиона”. 

"Попов Петро Петрович, ти взірець безчестя, тупості, боягузтва та підлості. У полку тебе всі знають, як людину, яка кинула значну кількість особового складу під артилерійським вогнем противника. Ти рятував свою шкуру на ногах, які тряслися від страху", - звинувачують свого командира окупанти.

Як відомо, згаданий полк веде бої за село Старомайорське Донецької області, під час яких окупанти зазнають великих втрат. У переліку вбитих, поранених та дезертирів цього полку — понад 100 прізвищ.

Автори листа переконані, що, як мінімум, два десятки загарбників було вбито з особистої вини їхнього командира.

Нагадаємо, українські захисники 27 липня вибили окупантів із населеного пункту Старомайорське, проте росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції.

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Дата публікації
Перегляди
839
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