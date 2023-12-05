Окупанти зводять багатоповерхівку на місці знищеного символу Маріуполя (відео)

Загарбники планують продавати квартири в іпотеку для більш-менш заможних росіян, які хочуть жити у місті біля моря.

Росіяни в окупованому Маріуполі будують багатоповерхівку під іпотеку на місці знищеного обстрілами "Будинку з годинником" – одного з символів міста. Водночас жителі цього знесеного будинку залишилися просто на вулиці.

Про це повідомила Маріупольська міськрада.

У січні 2023 року загарбники знесли "Будинок з годинником", який був пошкоджений російськими обстрілами. Будівля в центрі Маріуполя була одним із символів міста. У ній свого часу була майстерня відомих художників-монументалістів Кузьменкова та Константинова.

2021 року будинок був реконструйований у межах загального оновлення історичного обличчя центру Маріуполя. А вже після повномасштабного вторгнення РФ під час ворожої блокади в укриттях будівлі ховалися сотні маріупольських родин.

"Тепер окупанти посиленими темпами будують комерційну новобудову. Тут планують продавати квартири в іпотеку для більш-менш заможних росіян, які хочуть жити у місті біля моря. Натомість маріупольці, які жили у знесеному будинку, залишилися на вулиці", – зазначили в міськраді.

Там додали, що мешканці будинку неодноразово проводили пікети та записували відеозвернення, однак окупаційна влада на це не реагує.

Будинок з годинником у Маріуполі до і після знищення / Колаж: ТСН.ua

Росіяни в Маріуполі будують багатоповерхівку під на місці "Будинку з годинником"

Нагадаємо, за даними міськради Маріуполя, після окупації міста росіяни знесли в ньому понад 360 багатоповерхівок, залишивши без житла тисячі людей. Усі обіцянки забезпечити містян житлом виявилися брехнею. Водночас росіяни почали будувати іпотечні будинки, щоб заробити на цьому грошей.

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