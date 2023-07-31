Окупанти зводять додатковий захист для оборони Кримського мосту – фото

Кримський міст на тимчасово окупованому півострові додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями – на випадок нових спроб теракту.

Про це пише Telegram-канал Mash.

За даними каналу, у перспективі боновими загородженнями Кримський міст захищатимуть від атак на всій його протяжності.

На Кримському мосту зводять додатковий захист. Фото/Telegram: Mash.

Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.

Нагадаємо, таблоїд Sunday Express писав, що британські військові тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва.

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