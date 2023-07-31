Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти зводять додатковий захист для оборони Кримського мосту – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1084
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти зводять додатковий захист для оборони Кримського мосту – фото

Кримський міст. / Фото: Associated Press

Російські загарбники намагаються посилити оборону мосту через Керченську протоку.

Кримський міст на тимчасово окупованому півострові додатково огородили спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями – на випадок нових спроб теракту.      

Про це пише Telegram-канал Mash.

За даними каналу, у перспективі боновими загородженнями Кримський міст захищатимуть від атак на всій його протяжності.

На Кримському мосту зводять додатковий захист. Фото/Telegram: Mash. / ©
На Кримському мосту зводять додатковий захист. Фото/Telegram: Mash.

Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів.

Нагадаємо, таблоїд Sunday Express писав, що британські військові тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1084
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація