Окупанти зводять понтонні переправи: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

У Харківській області російські окупанти намагаються закріпитись у захоплених рубежах.
На Ізюмському напрямку загарбники зводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.
Про це 29 квітня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів", - йдеться у повідомленні.
На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.
"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують намагатись наступати у східних та південних регіонах України.
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