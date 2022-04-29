Окупанти зводять понтонні переправи: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

Окупанти зводять понтонні переправи: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківщині

У Харківській області російські окупанти намагаються закріпитись у захоплених рубежах.

На Ізюмському напрямку загарбники зводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

Про це 29 квітня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів", - йдеться у повідомленні.

На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують намагатись наступати у східних та південних регіонах України.

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