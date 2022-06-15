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Окупанти звозять до Бєлгорода медиків з усієї Росії: у Генштабі пояснили навіщо

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Окупанти звозять до Бєлгорода медиків з усієї Росії: у Генштабі пояснили навіщо

У лавах російських окупантів - значні втрати і нема кому лікувати поранених.

Російські окупанти почали звозити до прикордонного з Україною Бєлгорода медичних працівників з інших регіонів РФ. У самому місті катастрофічно не вистачає лікарів і медперсоналу для роботи з пораненими військовослужбовцями.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 червня.

"За наявною інформацією, у Бєлгороді та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів Російської Федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

На думку Генштабу, це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Крім того, керівництво силових відомств РФ продовжує заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України. "Гарматне м'ясо" заманюють збільшенням виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження.

Раніше у Генштабі повідомили, що ЗСУ завдали окупантам втрат під час ворожого наступу на Бахмутському напрямку.

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