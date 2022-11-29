Окупанти звозять ОМОН на окуповані території для проведення мобілізації

Також на Херсонщину прибули співробітники комісаріатів терористичних "ЛДНР"

Російські окупанти перекидають на південь України підрозділи Росгвардії, щоб провести там примусову мобілізацію чоловіків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що окупанти вже перекинули на окуповані території Херсонщини ОМОН із Дагестану.

Разом з ними туди прибули співробітники комісаріатів терористичних "ЛДНР". Вони розташувались у селі Красне, що в Каховському районі.

"Окупанти не приховують, що в грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову жителів регіону з паспортами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС не виключають, що окупанти спробують мобілізувати всіх чоловіків, а не лише тих, хто раніше отримав російське громадянство.

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на окупованій частині Запорізької області Росія готує повну мобілізацію чоловіків та вербує в'язнів вступати до лав окупаційної армії.

Також ми інформували, що у Путіна вирішили дружин та матерів мобілізованих з Росії відправити на Донбас.

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