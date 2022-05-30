Окупанти звозять тіла загиблих мешканців до супермаркету: яка ситуація в Маріуполі 30 травня

Окупанти звозять тіла загиблих мешканців до супермаркету: яка ситуація в Маріуполі 30 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване окупантами і перетворилося на кладовище. Відродити його найближчим часом неможливо. Росія фактично почала анексію Маріуполя.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 29 травня.

У Маріуполі супермаркет перетворили на масове сховище тіл вбитих окупантами мешканців

Росіяни звозять до супермаркету тіла мирних жителів, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумовані. Тіла виявили у приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі, на проспекті Свободи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти у Маріуполі змушують дітей навчатися у зруйнованій школі

Російські військові почали відновлювати навчання у Маріуполі, школярів навчають у зруйнованій будівлі, яка непридатна для цього, а саме у Маріупольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 65. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Фільм вбитого у Маріуполі режисера отримав спеціальну нагороду в Каннах

Фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого вбили російські окупанти у Маріуполі в квітні, отримав спецнагороду на 75-му Каннському кінофестивалі. Стрічка "Маріуполіс 2" здобула особливу нагороду від журі премії "Золоте око". Про це повідомила українська режисерка Ірина Цілик, яка була у складі журі, на своїй сторінці у Facebook.

Окупанти позбавили школярів Маріуполя канікул і все літо змушуватимуть вчитися російською

Росія намагається стерти українську ідентичність у дітей на окупованих територіях. В окупованому російськими військами Маріуполі самопроголошена влада ухвалила рішення позбавити дітей літніх канікул та оголосила про продовження навчального процесу до 1 вересня, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Фото: Associated Press

Анонси окупантів про "компенсацію" за зруйноване житло у Маріуполі виявились лише обіцянками

Обіцянки російських окупантів залишаються лише обіцянками. "Міністерство будівництва" так званої "ДНР" оприлюднило роз'яснення щодо отримання "компенсацій" за зруйноване житло у Маріуполі. Втім, реальність виявилася не такою радісною, як обіцянки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, Сергій Шутенко - посол України в Греції виступив під час благодійного телемарафону Save Ukraine в Афінах. Він заявив, що українці і греки разом відбудують Україну та Маріуполь.

Маріуполь: "Азовсталь". Дружина азовця розповіла про жахи евакуації і долю свого чоловіка

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