"Окупантів навіть на підступах немає": Кім спростував фейк про "взяття" Миколаєва росіянами (відео)

"Окупантів навіть на підступах немає": Кім спростував фейк про "взяття" Миколаєва росіянами (відео)

Росіяни намагаються посіяти паніку серед населення.

Окупанти поширюють фейк про те, що Миколаїв, мовляв, скоро "захоплять" росіяни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів регіону не панікувати через фейк російських окупантів і не вірити у недостовірну інформацію.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

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Кім наголосив, що ЗСУ контролюють захід-вихід російських військ на території області.

"У мережі розганяється ролик зі мною про якісь танки. Це відео із мого кабінету, якого вже не існує, місячної давнини, коли вони реально нападали. Ми контролюємо захід-вихід, ми розуміємо, скільки одиниць техніки. Їх там 15-20. Ведуться бої, про жодні сотні не йдеться. Команда "захопити Миколаїв за три дні" – це нагнітання паніки. І обстріл – це для паніки", - повідомив Віталій Кім.

За його словами, мета поширення фейків — посіяти паніку серед населення. Утім, він сказав, якщо у людей є можливість виїжджати, то виїжджайте. Але паніка – це те, чого домагається ворог.

"Дивіться на речі реально, аналізуйте. Не вірте фейкам, аналізуйте. І бережіть себе", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

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