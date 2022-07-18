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Окупантів не цікавить точність ударів: у ЗСУ розповіли, чому росіяни стріляють по Миколаєву з "С-300"

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Окупантів не цікавить точність ударів: у ЗСУ розповіли, чому росіяни стріляють по Миколаєву з "С-300"

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Росіяни стріляють по Миколаєву із ЗРК "С-300", щоб отримати максимальні руйнування.

Снаряди від "С-300" є потужними та мають високу руйнівну дію. 

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в етері телеканалу "FreeДом"

"Вночі знову обстріляли Миколаїв. Для цього використали нетипові ЗРК "С-300" зі снарядами великої розривної потужності та руйнівної дії. Їхні снаряди розриваються та летять по місцевих жителях. Сьогодні було потрапляння просто перед автомобільним салоном. Зрозуміло, що це велика кількість скла і через вибухову хвилю його розкидало на велику відстань. Коли росіяни стріляють "С-300", їх не цікавить точність удару. Їм цікаве максимальне ушкодження. Бо такий снаряд, який розривається в повітрі розлітається на велику кількість металевих елементів, які мають високу руйнівну силу. Тому головна мета окупантів - максимальне знищення", - пояснила Гуменюк. 

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли місто Миколаїв. Удари припали по об'єктах приватного бізнесу.

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