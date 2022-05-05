Окупантів не "вибили" з "Азовсталі", йдуть тяжкі бої - заступник командира полку "Азов"

Окупантів не "вибили" з "Азовсталі", йдуть тяжкі бої - заступник командира полку "Азов"

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар спростував інформацію про те, що українські військові відтіснили російських окупантів з території маріупольського заводу "Азовсталь".

Заступник командира полку "Азов" наголосив на тому, що окупанти досі перебувають на території заводу, між "азовцями" та загарбниками йдуть тяжкі бойові дії.

Про це Паламар сказав у коментарі "24 каналу".

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"Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (ред. - російські військові) на заводі. Ідуть тяжкі бої", - зазначив заступник командира полку "Азов".

Тим часом один з бійців полку у соціальних мережах повідомив про кровопролитні бої та що на території заводу досі перебувають цивільні люди. Це жінки, діти, а також важкопоранені.

ФОТО: скрин

Раніше у відеозверненні Паламар закликав президента України Володимира Зеленського і світову спільноту врятувати людей, які перебувають на "Азовсталі". За його словами, поранені помирають у страшних муках, так і не отримавши медичну допомогу.

Нагадаємо, 4 травня нардеп Давид Арахамія повідомив, що російські війська прорвалися на "Азовсталь", але зв'язок з українськими захисниками залишається.

Наступного дня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що станом на 5 травня оборонці Маріуполя відкинули російських окупантів з території заводу "Азовсталь".

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