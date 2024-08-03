Окупантів стало менше: Генштаб оновив дані про втрати росіян

За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб

танків ‒ 8406 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27)

артилерійських систем – 16217 (+56)

РСЗВ – 1135 (+1)

засоби ППО ‒ 908 (+1)

літаків – 363

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52)

крилаті ракети ‒ 2410 (+3)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54)

спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)

Нагадаємо, ЗСУ знищили штурмову колону російської військової техніки у Красногорівці. Завдання виконали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow.

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