Окупантів стало менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 20 березня склали 433 090 осіб. Протягом минулої доби знищено та поранено ще 700 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

особового складу ‒ близько 433 090 (+700) осіб

танків ‒ 6828 (+9)

бойових броньованих машин (+9)

артилерійських систем – 10714 (+16)

РСЗВ – 1017

засоби ППО ‒ 721

літаків – 347

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37)

крилаті ракети ‒ 1922 (+0)

кораблі /катери ‒ 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн/ – 14198 (+7)

спеціальна техніка ‒ 1738 (+3)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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