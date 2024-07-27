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Окупантів стало менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Окупантів стало менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни мають серйозні втрати за добу.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 27 липня склали 573 510 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1210 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків - 8331 (+11) 
  • бойових броньованих машин - 16074 (+24) 
  • артилерійських систем - 15885 (+45) 
  • РСЗВ - 1125 
  • засобів ППО - 905 (+1) 
  • літаків - 363 
  • гелікоптерів - 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12736 (+53)
  • крилатих ракет - 2403 (+1)
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21500 (+86) 
  • спеціальної техніки - 2671 (+3)

Раніше аналітики повідомили, що російські війська намагаються тиснути по всій лінії фронту, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи. 

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