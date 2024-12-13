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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати ворога

Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати ворога

Російські солдати / Фото: Associated Press

Росіяни стрімко втрачають і техніку, і живу силу.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 грудня склали 760 120 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1390 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 760 120 (+1390) осіб 
  • танків ‒ 9537 (+5) 
  • бойових броньованих машин AFVs ‒ 19675 (+31) 
  • артилерійських систем – 21078 (+6) 
  • РСЗВ – 1253 
  • засоби ППО ‒ 1023 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65)
  • крилаті ракети ‒ 2861 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50) 
  • спеціальна техніка ‒ 3642 

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Пентагон повідомив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

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