Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 грудня склали 760 120 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1390 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 760 120 (+1390) осіб

танків ‒ 9537 (+5)

бойових броньованих машин AFVs ‒ 19675 (+31)

артилерійських систем – 21078 (+6)

РСЗВ – 1253

засоби ППО ‒ 1023

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65)

крилаті ракети ‒ 2861

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50)

спеціальна техніка ‒ 3642

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Пентагон повідомив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

Читайте також: