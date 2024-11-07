Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 листопада склали 704 300 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1400 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 704300 (+1400) осіб
- танків ‒ 9224 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 18612 (+20)
- артилерійських систем – 20194 (+24)
- РСЗВ – 1245
- засоби ППО ‒ 996
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18408 (+42)
- крилаті ракети ‒ 2631
- кораблі /катери‒ 28
- підводні човни - 1 автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78)
- спеціальна техніка ‒ 3596 (+8)
Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.
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