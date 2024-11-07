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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб повідомив про нові втрати росіян

Росія втрачає військо / Фото: Associated Press

Ворог на фронті втрачає і живу сили, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 7 листопада склали 704 300 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1400 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.11.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 704300 (+1400) осіб 
  • танків ‒ 9224 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 18612 (+20) 
  • артилерійських систем  – 20194 (+24) 
  • РСЗВ – 1245 
  • засоби ППО ‒ 996 
  • літаків – 369
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 18408 (+42)
  • крилаті ракети ‒ 2631 
  • кораблі /катери‒ 28 
  • підводні човни - 1 автомобільної техніки та автоцистерн – 28411 (+78) 
  • спеціальна техніка ‒ 3596 (+8)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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