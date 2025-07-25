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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 980 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1047250 осіб.

Про це 25 липня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1047250 (+980) осіб

  • танків — 11049 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23052 (+5)

  • артилерійських систем — 30777 (+31)

  • РСЗВ — 1446

  • засоби ППО — 1201 (+2)

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47834 (+196)

  • крилаті ракети — 3535 (+2)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 56213 (+76)

  • спеціальна техніка — 3935

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.

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