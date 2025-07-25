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- Війна
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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 980 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1047250 осіб.
Про це 25 липня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1047250 (+980) осіб
танків — 11049 (+3)
бойових броньованих машин — 23052 (+5)
артилерійських систем — 30777 (+31)
РСЗВ — 1446
засоби ППО — 1201 (+2)
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47834 (+196)
крилаті ракети — 3535 (+2)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 56213 (+76)
спеціальна техніка — 3935
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими. Він уточнив, що в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Про яку саме цифру втрат України йдеться, Рубіо не уточнив.