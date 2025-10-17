ТСН у соціальних мережах

Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Getty Images

За минулу добу російська армія втратила близько 730 військових. Від 24 лютого 2022 року до 17 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1128030 осіб.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1128030 (+730) осіб

  • танків — 11266 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23394 (+10)

  • артилерійських систем — 33748 (+35)

  • РСЗВ — 1520

  • засоби ППО — 1228 (+1)

  • літаків — 427

  • гелікоптерів — 346

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71025 (+588)

  • крилаті ракети — 3864 (+5)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 64541 (+73)

  • спеціальна техніка — 3978 (+1)

Раніше Головком Олександр Сирський повідомив, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.

