Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
За минулу добу російська армія втратила близько 730 військових. Від 24 лютого 2022 року до 17 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1128030 осіб.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1128030 (+730) осіб
танків — 11266 (+5)
бойових броньованих машин — 23394 (+10)
артилерійських систем — 33748 (+35)
РСЗВ — 1520
засоби ППО — 1228 (+1)
літаків — 427
гелікоптерів — 346
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71025 (+588)
крилаті ракети — 3864 (+5)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 64541 (+73)
спеціальна техніка — 3978 (+1)
Раніше Головком Олександр Сирський повідомив, що протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисяч осіб.