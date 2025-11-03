Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати 3 листопада

Окупант / © Associated Press

Станом на 3 листопада російська армія зазнала близько 1 144 830 втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення до України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 160 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.11.25 орієнтовно склали:

танків — 11 321 (+5)

бойових броньованих машин — 23 531 (+6)

артилерійських систем — 34 207 (+45)

РСЗВ — 1 534

засобів ППО — 1 235

літаків — 428 (+0) од.

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 435 (+383)

крилатих ракет — 3 918 (+1)

кораблів / катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 411 (+121)

спеціальної техніки — 3 989 (+2)

Нагадаємо, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.