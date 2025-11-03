- Дата публікації
Категорія
- Війна
Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати 3 листопада
Минулої доби окупанти зазнали серйозних втрат.
Станом на 3 листопада російська армія зазнала близько 1 144 830 втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення до України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 160 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.11.25 орієнтовно склали:
танків — 11 321 (+5)
бойових броньованих машин — 23 531 (+6)
артилерійських систем — 34 207 (+45)
РСЗВ — 1 534
засобів ППО — 1 235
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 435 (+383)
крилатих ракет — 3 918 (+1)
кораблів / катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 411 (+121)
спеціальної техніки — 3 989 (+2)
Нагадаємо, російське Міністерство оборони повідомило, що «16-а механізована бригада», якої насправді не існує в ЗСУ, втратила 8 бійців.