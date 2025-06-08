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- Війна
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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати РФ
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 8 червня склали 996 150 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1120 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 996 150 (+1120) осіб
танків — 10911 (+7)
бойових броньованих машин — 22748 (+11)
артилерійських систем — 28892 (+42)
РСЗВ — 1410
засоби ППО — 1183 (+2)
літаків — 414 (+1)
гелікоптерів — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39651 (+158)
крилаті ракети — 3315 (+7)
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 51225 (+146)
спеціальна техніка — 3911 (+3)
Раніше повідомлялося, що на півдні України військовим Збройних сил вдалося завдати удару по локомотиву із колоною російської військової техніки. Унаслідок успішної атаки армія країни-агресорки втратила більше сотні одиниць авто- та броньованої техніки, а також 13 танків.