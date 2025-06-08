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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати РФ

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти зазнали значних втрат у техніці

Окупанти зазнали значних втрат у техніці / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 8 червня склали 996 150 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1120 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 996 150 (+1120) осіб

  • танків — 10911 (+7)

  • бойових броньованих машин — 22748 (+11)

  • артилерійських систем — 28892 (+42)

  • РСЗВ — 1410

  • засоби ППО — 1183 (+2)

  • літаків — 414 (+1)

  • гелікоптерів — 337

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39651 (+158)

  • крилаті ракети — 3315 (+7)

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51225 (+146)

  • спеціальна техніка — 3911 (+3)

Раніше повідомлялося, що на півдні України військовим Збройних сил вдалося завдати удару по локомотиву із колоною російської військової техніки. Унаслідок успішної атаки армія країни-агресорки втратила більше сотні одиниць авто- та броньованої техніки, а також 13 танків.

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