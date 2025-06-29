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- Війна
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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати РФ
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 29 червння склали 1018940осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1018940 (+1220) осіб
танків — 10976 (+6)
бойових броньованих машин — 22915 (+7)
артилерійських систем — 29689 (+24)
РСЗВ — 1425
засоби ППО — 1189
літаків — 420
гелікоптерів — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42624 (+147)
крилаті ракети — 3394
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 53508 (+93)
спеціальна техніка — 3921
Нагадаємо, ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії.