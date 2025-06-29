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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати РФ

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солда / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 29 червння склали 1018940осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1018940 (+1220) осіб

  • танків — 10976 (+6)

  • бойових броньованих машин — 22915 (+7)

  • артилерійських систем — 29689 (+24)

  • РСЗВ — 1425

  • засоби ППО — 1189

  • літаків — 420

  • гелікоптерів — 337

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42624 (+147)

  • крилаті ракети — 3394

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 53508 (+93)

  • спеціальна техніка — 3921

Нагадаємо, ЗСУ уразили стратегічний об’єкт росіян — нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії.

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