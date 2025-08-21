- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 638
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати РФ
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1073530 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 830 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1073530 осіб.
Про це 21 серпня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1073530 (+830) осіб
танків — 11120 (+1)
бойових броньованих машин — 23157 (+5)
артилерійських систем — 31789 (+41)
РСЗВ — 1471 (+1)
засоби ППО — 1209 (+1)
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52469 (+315)
крилаті ракети — 3565
кораблі / катери– 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 59316 (+114)
спеціальна техніка — 3944 (+1)
Нагадаємо, підрозділи ЗСУ уразили морський порт «Оля» в Астраханській області РФ. Це важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. Судно було завантажене комплектувальними до БпЛА типу «Shahed» та боєприпасами з Ірану.