Війна
13
Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати РФ

Окупанти знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 800 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1083790 осіб.

Про це повідомив 2 вересня Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1083790 (+800) осіб

  • танків — 11156 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23233 (+4)

  • артилерійських систем — 32301 (+53)

  • РСЗВ — 1477 (+1)

  • засоби ППО — 1213

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55446 (+170)

  • крилаті ракети — 3664

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60488 (+89)

  • спеціальна техніка — 3952

Нагадаємо, російська пропаганда поширила звіт очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо підсумків так званої «весняно-літньої кампанії 2025 року». Українська сторона називає цей документ черговим прикладом дезінформації та спробою видати бажане за дійсне.

13
