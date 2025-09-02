- Дата публікації
Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб оновив втрати РФ
Окупанти знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 800 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1083790 осіб.
Про це повідомив 2 вересня Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1083790 (+800) осіб
танків — 11156 (+1)
бойових броньованих машин — 23233 (+4)
артилерійських систем — 32301 (+53)
РСЗВ — 1477 (+1)
засоби ППО — 1213
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55446 (+170)
крилаті ракети — 3664
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60488 (+89)
спеціальна техніка — 3952
Нагадаємо, російська пропаганда поширила звіт очільника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо підсумків так званої «весняно-літньої кампанії 2025 року». Українська сторона називає цей документ черговим прикладом дезінформації та спробою видати бажане за дійсне.