Війна
146
1 хв

Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб повідомив деталі

Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Станом на ранок 4 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 211 530 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 900 військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 211 530 (+900) осіб

  • танків — 11 499 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23 855

  • артилерійських систем — 35 756 (+12)

  • РСЗВ — 1 590

  • засоби ППО — 1 268 (+1)

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 860 (+278)

  • крилаті ракети — 4 137

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 72 776 (+88)

  • спеціальна техніка — 4 035

Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. За оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.

