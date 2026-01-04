- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб повідомив деталі
Втрати Росії в Україні перевищили 1,202 мільйона військових.
Станом на ранок 4 січня 2026 року ЗСУ ліквідували 1 211 530 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 900 військових.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 211 530 (+900) осіб
танків — 11 499 (+2)
бойових броньованих машин — 23 855
артилерійських систем — 35 756 (+12)
РСЗВ — 1 590
засоби ППО — 1 268 (+1)
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 99 860 (+278)
крилаті ракети — 4 137
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 72 776 (+88)
спеціальна техніка — 4 035
Як повідомляло видання ВВС, втрати РФ зростають рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. За оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.