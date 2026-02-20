- Дата публікації
Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб розкрив втрати РФ
Втрати окупаційної армії РФ зросли на сотні осіб за добу.
У війні проти України російська армія втратила за добу 970 військових та десятки одиниць техніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.02.26 орієнтовно склали:
особового складу— близько 1 257 880 (+970) осіб
танків — 11 684 (+2)
бойових броньованих машин — 24 060 (+6)
артилерійських систем — 37 387 (+3)
РСЗВ — 1 649
засоби ППО — 1 303 (+1)
літаків — 435
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551)
крилаті ракети — 4 314
кораблі / катери — 29
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 79 112 (+76)
спеціальна техніка — 4 073 (+1)
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.
Не так давно президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.