Окупантів стало менше на нашій землі: Генштаб розкрив втрати РФ
Окупанти продовжують зазнавати чималих втрат у війні проти України.
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 420 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 331 710 (+1 420) осіб
танків — 11 903 (+2)
бойових броньованих машин — 24 496 (+3)
артилерійських систем — 41 044 (+100)
РСЗВ — 1 757 (+1)
засоби ППО — 1 357 (+1)
літаків — 435
гелікоптерів — 352
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 265 284 (+1924)
крилаті ракети — 4 579
кораблі / катери — 33
підводні човни / submarines — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 93 009 (+403)
спеціальна техніка — 4 150 (+2)
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже має серйозні проблеми в соціальній та економічній сферах. Окупантам вже бракує військ для відправлення на війну до України.