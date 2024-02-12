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Окупантів стало на 790 менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Окупантів стало на 790 менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

ЗСУ ліквідовують ворога на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 12 лютого склали 395 990 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 790 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 395 990 (+790) осіб 
  • танків ‒ 6416 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 11977 (+21) 
  • артилерійських систем – 9481 (+6) 
  • РСЗВ – 981 
  • засоби ППО ‒ 666 
  • літаків – 332 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45)
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 24 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 12599 (+7) 
  • спеціальна техніка ‒ 1514 (+1)

Раніше Генштаб повідомив про ситуацію на фронті. Більше про це читайте у новині.

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