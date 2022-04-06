Окупантів вибили з трьох сіл на Півдні: ранкове зведення Генштабу

Окупантів вибили з трьох сіл на Півдні: ранкове зведення Генштабу

Росіяни продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси.

Російські окупанти готуються до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ вранці, 6 квітня.

Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Окупанти завдають ударів по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст.

Найманці

Ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Водночас, використання найманців суттєвого впливу на перебіг бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність.

Втрати ворога

Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоних тактичних групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат.

За наявною інформацією, загальні втрати бригади у живій силі складають близько 30%. Одна батальйона тактична група знищена, інша - виведена для відновлення боєздатності у Бєлгородську область.

Волинь і Полісся

На Волинському напрямку ознак формування окупантами наступальних угруповань немає. Білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які були виведені, перебувають на території Білорусі. Імовірно, їх перегрупують та посилять іншими угрупуваннями.

Генштаб не виключає, що у Білорусі залишаться підрозділи російських військ, щоб скувати Сили оборони України та недопустити їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги Білорусі у прикритті частини білорусько-українського кордону.

Сіверщина і Слобожанщина

На Сіверському напрямку триває відновлення підрозділів ворога, які раніше були виведені до Брянської та Курської областей РФ

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20% особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади.

На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку Слов’янська та Барвінкового.

Донбас

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Росіяни проводять штурмові дії в районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька та Солодкого. Проте успіху не мають.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників.

Південь

На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку ворог відновлює боєздатність та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Окупанти продовжують терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Ворог, в результаті наступальних дій ЗСУ, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

Загроза з Придністров'я

Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Генштаб не виключає, що росіяни використають території самопроголошеного Придністров'я для підтримки наступальної операції на цьому напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому літаків.

Повітряні сили за попередню добу було знищили 8 крилатих ракет РФ.

Нагадаємо, що на Донбасі українські військові відбили 9 атак і знищили "купу" техніки ворога.

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