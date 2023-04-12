Окупантів вже нічого не врятує: військовий про майбутній контрнаступ ЗСУ

Росія в очікуванні українського контрнаступу вже почала евакуацію колаборантів з Херсонської та Запорізької області.

Російські загарбники розуміють, що їх кінець вже близько, тому намагаються рити окопи та будувати укріплення, які їм не допоможуть, коли українські військові почнуть виганяти зі своїх земель окупантів.

Про це заявив український доброволець, колишній командир ізраїльського спецназу Денис Десятник, інформує 24 канал.

Він зазначив, що Росія в очікуванні українського контрнаступу вже почала евакуацію колаборантів з Херсонської та Запорізької області.

Крім того, український боєць заявив, що лінії оборони, які будуть загарбники, їх не врятують, коли українська армія почне масштабний наступ.

"Їм не допоможе нічого, бо їх виженуть з території України, вони це знають. Окупанти намагаються зараз щось робити, але насправді просто витрачають свої ресурси. Але нехай витрачають", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відклала свій весняний контрнаступ через погодні умови та витік секретних документів США.

Крім того, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири найважливіші умови для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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