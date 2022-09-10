"Окупантів заскочили зненацька": британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на Харківщині

Британська розвідка повідомила про все більшу ізоляцію російських сил навколо Ізюма і загрозу для Росії, якою є втрата Куп’янська

Росіяни втрачають зайняті позиції.

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст", - йдеться в огляді.

У Міноборони Британії нагадують, що українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня 2022 року і передові частини вузьким фронтом просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем Росії.

"Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини тепер загрожують Куп'янську, його захоплення було б значним ударом для Росії, оскільки він розташований на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі" - зазначає відомство.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові під час контрнаступу у Харківській області взяли у полон дуже велику кількість окупантів.

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