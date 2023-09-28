Окупанту привиділись на фронті французи з "повним ротом золота": шкодує, що не мав пасатижів

Росіянин запевняв дружину, що бачив на війні тільки німців та французів

Розвідка перехопила чергову розмову окупантів, де росіянин шкодує, що не вирвав золоті зуби в українських бійців (очевидно, йдеться про загиблих), яких називає "французами" і "німцями".

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

Росіянин запевняв дружину, що бачив на війні тільки німців та французів. За його словами, у останніх можна забирати золоті зуби, але потрібен інструмент.

"Коротше (на фронті. – Ред.) – німці та французи. Не українці. У французів повний рот золота. Треба було пасатижі брати. Я би витягнув. Там багато їх, потрібно було колупати чим-небудь. Ще кулак пошкодиш. Прикладом вибити чи гранату засунути", – сказав окупант.

Його дружину така розповідь аж ніяк не знітила. Навпаки, вона розреготалася і заявила, що "це дуже цікаво".

Раніше окупант у перехопленій розмові скаржився, що стан армії РФ залишився на рівні СРСР, а в українців "все крутіше".

Читайте також: