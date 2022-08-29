Окупанту створили нестерпні умови на Херсонщині: військовий експерт про контрнаступ ЗСУ

Українська армія задає точкових ударів по скупченню сил ворога.
Військові події, які розпочалися на півдні України 29 серпня, називають початком контрнаступу. Американські офіційні особи з посиланням на свою розвідку називають події на півдні "підготовчими операціями".
Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі ТСН прокоментував контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.
"Військові події на півдні України - це плід старань та кількатижневої праці військ і нашого сектору безпеки й оборони на південному напрямку. Я кажу про успішну стратегію, яка полягає в тому, що окупанту треба створити нестерпні умови на Херсонщині та решті окупованих територій - знесилювати угруповання ворога", - зазначив він.
За словами експерта, ЗСУ знищують склади, переправи, завдають точкових ударів по командних пунктах і скупченню сил ворога.
"Внаслідок цієї роботи ця стратегія дає певні плоди. Окупант припускається серйозних помилок. ЗСУ це використовують, щоб прорвати деякі ділянки на лінії оборони і крок за кроком звільняти українську територію", - сказав Мусієнко.
Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.
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