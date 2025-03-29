Окупанти активізувались на Півдні: в Силах оборони назвали ситуацію складною

Ворог активізувався на південних напрямках фронту / © Getty Images

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Російська окупаційна армія нарощує інтенсивність штурмових дій на південних напрямках фронту. Ймовірно, Запоріжжя стане одним з пріоритетних напрямків нового наступу росіян.

Про це заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Військовий зазначив, що ситуація на південних ділянках фронту залишається контрольованою, але складною. Ворог не припиняє обстрілів українських позицій, постійно завдає ударів дронами та ракетами.

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Кількість штурмів постійно збільшується. Противник проводить їх невеликими групами піхотинців переважно на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Так, лише протягом останньої доби на Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, а на Гуляйпільському — дев’ять.

Нагадаємо, Російські окупанти намагаються розширити зону боїв на Харківщині, але успіхів у цьому у ворога немає.