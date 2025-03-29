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- Війна
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Окупанти активізувались на Півдні: в Силах оборони назвали ситуацію складною
Ворог не припиняє обстрілів українських позицій, постійно завдає ударів дронами та ракетами.
Російська окупаційна армія нарощує інтенсивність штурмових дій на південних напрямках фронту. Ймовірно, Запоріжжя стане одним з пріоритетних напрямків нового наступу росіян.
Про це заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
Військовий зазначив, що ситуація на південних ділянках фронту залишається контрольованою, але складною. Ворог не припиняє обстрілів українських позицій, постійно завдає ударів дронами та ракетами.
Кількість штурмів постійно збільшується. Противник проводить їх невеликими групами піхотинців переважно на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Так, лише протягом останньої доби на Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, а на Гуляйпільському — дев’ять.
Нагадаємо, Російські окупанти намагаються розширити зону боїв на Харківщині, але успіхів у цьому у ворога немає.