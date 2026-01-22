ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Окупанти активізувалися в одній з областей: в ДПСУ розповіли, де тривають бої

Росіяни останнім часом посилили наступ у Харківській області.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Окупанти намагаються розширити напрямки боїв у Харківській області. Зокрема, противник проявляє високу активність у напрямку населеного пункту Дігтярне.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у телемарафоні.

«За минулу добу також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках, але зазнавши втрати, досягти результатів щодо спроб просування вглиб території нашої країни противник не зміг», — сказав він.

З його слів, російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, Сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району. Водночас росіяни просунулися у Мирнограді Покровського району Донецької області.

Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie