Окупанти активізувалися в одній з областей: в ДПСУ розповіли, де тривають бої
Росіяни останнім часом посилили наступ у Харківській області.
Окупанти намагаються розширити напрямки боїв у Харківській області. Зокрема, противник проявляє високу активність у напрямку населеного пункту Дігтярне.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у телемарафоні.
«За минулу добу також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках, але зазнавши втрати, досягти результатів щодо спроб просування вглиб території нашої країни противник не зміг», — сказав він.
З його слів, російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
Нагадаємо, Сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району. Водночас росіяни просунулися у Мирнограді Покровського району Донецької області.