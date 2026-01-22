Окупанти активізувалися в одній з областей: в ДПСУ розповіли, де тривають бої

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Окупанти намагаються розширити напрямки боїв у Харківській області. Зокрема, противник проявляє високу активність у напрямку населеного пункту Дігтярне.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у телемарафоні.

«За минулу добу також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках, але зазнавши втрати, досягти результатів щодо спроб просування вглиб території нашої країни противник не зміг», — сказав він.

З його слів, російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, Сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району. Водночас росіяни просунулися у Мирнограді Покровського району Донецької області.